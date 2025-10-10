Tensione ieri ad Ascea, in località Stampella, quando il figlio di una paziente ha inveito contro i sanitari del 118 giunti sul posto dopo una chiamata.

Stando alle prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe aggredito verbalmente i sanitari accusandoli di aver impiegato troppo tempo nel raggiungere l’abitazione, seppure non fosse un intervento di codice rosso.

Preso dall’ira, si sarebbe scagliato contro l’ambulanza colpendo e rompendo lo specchietto retrovisore.

I sanitari del 118 hanno denunciato l’uomo alle Forze dell’Ordine che stanno procedendo alla verifica dei fatti.