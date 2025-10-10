Ladri in azione ad Albanella. Nella notte è stato preso di mira il Plesso scolastico del paese da cui sono stati prelevati numerosi computer, alcuni riposti in una cassaforte.

Questa mattina gli operatori scolastici hanno fatto l’amara scoperta. Il danno è notevole non solo dal punto di vista economico, ma anche didattico: l’assenza dei pc in classe non consente di utilizzare la Lim.

I ladri hanno sottratto anche due dispositivi in segreteria che contengono dati utili e sensibili che non possono essere recuperati. I malviventi hanno poi divelto una seconda cassaforte e hanno messo fuori uso il server della scuola.

Notevoli i disagi a causa dell’assenza di internet e della linea telefonica. Dell’accaduto sono stati informati i Carabinieri che proveranno a dare un volto ai ladri.