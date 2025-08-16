A conclusione della lunga giornata di Ferragosto il sindaco di Eboli Mario Conte ha comunicato che tutti i migranti che avevano lasciato il centro di accoglienza e presenti in città sono stati recuperati e unitamente agli altri rimasti nella struttura sono stati trasferiti alla Questura di Salerno per la loro identificazione e destinati ai CAS della provincia.

Con gli accertamenti sanitari negativi sia per il vaiolo che per altre eventuali patologie infettive, il centro di Eboli è stato immediatamente chiuso in ottemperanza a quanto già disposto dal Prefetto.

“Mi corre l’obbligo di ringraziare il Vice Comandante della Polizia Municipale, gli agenti Tortora e Della Corte, i Carabinieri della Compagnia di Eboli e il loro Comandante, il Capitano Gentili, e gli interpreti che, grazie al consigliere Matteo Balestrieri presente per l’intera giornata al mio fianco, mi hanno coadiuvato per intercettare i migranti in fuga nella città, a parlargli e convincerli a rientrare al centro per recarsi poi in Questura. A chi con fake news o commenti interessati ha tentato di seminare il panico con ingiustificati allarmismi pur di screditare la mia persona e l’Amministrazione comunale per fini personali e politici di qualcuno, rimetto le falsità e le offese” ha affermato Conte.

