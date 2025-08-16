Perde il controllo dell’auto e si ribalta sulla Via del Mare a Laureana Cilento
Paura nel giorno di Ferragosto per un ragazzo del napoletano protagonista di un incidente stradale lungo la Via del Mare a Laureana Cilento.
Per cause da accertare ha perso il controllo della sua Fiat 500 X che si è ribaltata al margine della strada.
Nell’impatto ha riportato delle lievi ferite per le quali si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118.
Rilievi del caso a cura dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli, che dovranno ricostruire la dinamica dell’incidente.
L’auto è stata recuperata dal Soccorso Stradale Rega di Castellabate.