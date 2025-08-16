Tragedia sfiorata a Sarconi. Donna precipita da un balcone, elitrasportata al “San Carlo”
Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Sarconi.
Qui una donna di 60 anni è improvvisamente precipitata dal balcone della propria abitazione, rimanendo ferita.
La malcapitata è stata immediatamente soccorsa e sono stati allertati ad intervenire sul posto i sanitari del 118. I medici, giunti a bordo di un’eliambulanza, hanno condotto la donna al “San Carlo” di Potenza per le cure del caso. Fortunatamente, la donna non è in pericolo di vita.
Sul luogo dell’accaduto sono accorsi anche i Carabinieri.