Tragedia sfiorata nel pomeriggio a Sarconi.

Qui una donna di 60 anni è improvvisamente precipitata dal balcone della propria abitazione, rimanendo ferita.

La malcapitata è stata immediatamente soccorsa e sono stati allertati ad intervenire sul posto i sanitari del 118. I medici, giunti a bordo di un’eliambulanza, hanno condotto la donna al “San Carlo” di Potenza per le cure del caso. Fortunatamente, la donna non è in pericolo di vita.

Sul luogo dell’accaduto sono accorsi anche i Carabinieri.