Frana di Lauria. Riaperta al traffico la ex Strada Statale 19 in zona Galdo

E’ stata riaperta al traffico oggi pomeriggio la ex S.S.19 chiusa dallo scorso 13 gennaio a causa di una frana nella zona Galdo di Lauria. Ad annunciarlo è il sindaco Angelo Lamboglia.

“Ho fatto di tutto per anticipare quanto più possibile i tempi, – spiega il primo cittadino – ricordo infatti che sono stati necessari i lavori di somma urgenza (conclusi il 4 febbraio) e poi tutta la fase propedeutica alla concretizzazione del primo stralcio dell’intervento necessario per consentire l’apertura (progetto e procedura di gara), conclusasi il 25 febbraio con l’apertura delle buste e la successiva consegna. Voglio ringraziare tutti per l’impegno profuso, a partire dal Presidente della Provincia di Potenza Rocco Guarino, dai tecnici comunali, provinciali e regionali coinvolti, dall’assessore regionale Carmine Castelgrande e dalla ditta esecutrice dell’opera, poiché si riesce ad anticipare di due giorni questo ritorno alla normalità rispetto alla data prevista del 22 marzo“.

Il sindaco Lamboglia spiega poi che “l’impegno e la sinergia comune hanno consentito di affrontare un disagio che ha messo seriamente alla prova la tenuta sociale del nostro territorio. Voglio ringraziare tutta la cittadinanza, quindi, anche per la pazienza e la comprensione. Ora, con la strada aperta, non resta che completare l’intervento, grazie al quale si contribuirà di fatto ad elevare gli standard di sicurezza del costone“.

– Chiara Di Miele –

Articolo correlato:

13/1/2019 – Frana di grosse dimensioni a Galdo di Lauria. Chiusa al traffico la ex Strada Statale 19