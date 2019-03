Michele D’Alto, medico di Monte San Giacomo, nominato membro della Società Americana di Cardiologia

Un’eccellenza medica valdianese protagonista in America nella cardiologia. Si tratta di Michele D’Alto, responsabile del Centro per l’Ipertensione Polmonare della Cardiologia universitaria dell’Ospedale Monaldi di Napoli e originario di Monte San Giacomo che è entrato a far parte della prestigiosa Società Americana di Cardiologia in Louisiana.

I fiduciari della Società hanno conferito al cardiologo valdianese la designazione di componente durante il 68° Congresso dell’American College of Cardiology a New Orleans, una prestigiosa comunità internazionale che raccoglie circa 49000 cardiologi provenienti da tutto il mondo. E’ possibile entrare a far parte di questa comunità e diventare “fellow” (membro) se il curriculum professionale e scientifico è ritenuto di elevato profilo.

Il dottore D’Alto, durante la cerimonia, ha formulato un giuramento (simile al Giuramento di Ippocrate) e ha promesso di mettere a disposizione la propria conoscenza per rendere migliori le cure mediche.

Un prestigioso riconoscimento per D’Alto, da sempre impegnato nella cura dell’ipertensione polmonare, malattia rarissima e difficilmente diagnosticabile.

“E’ stata una cerimonia bella e toccante – ha dichiarato – svolgerò un ruolo importante come membro esecutivo sullo scompenso cardiaco e le malattie del circolo polmonare“.

Una soddisfazione per Monte San Giacomo e il Vallo di Diano che vedono, ancora una volta, premiare una propria eccellenza a livelli internazionali.

– Claudia Monaco –

