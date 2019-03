Auto si ribalta in una curva a Tito. Ferito un uomo del posto

Un incidente si è verificato questa mattina, verso le ore 8, sulla strada comunale che porta nel centro abitato di Tito.

A circa un chilometro dall’uscita della SS95 Var, una Fiat Panda, per cause ancora in fase di accertamento, si è ribaltata in una curva. All’interno dell’abitacolo un 70enne di Tito è rimasto incastrato per una ventina di minuti, prima di essere estratto dai Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Potenza.

L’uomo, rimasto ferito lievemente, era cosciente anche se molto provato. Sul posto è atterrata, in un terreno vicino, anche l’eliambulanza del 118 Basilicata Soccorso ed erano presenti anche i sanitari che hanno prestato le prime cure.

Presente anche la Polizia Locale di Tito e i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Potenza, oltre al personale della Provincia di Potenza per la gestione della viabilità. La strada di accesso al paese è rimasta bloccata e quindi interdetta al traffico per le operazioni di soccorso.

– Claudio Buono –