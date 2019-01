Frana di grosse dimensioni a Galdo di Lauria. Chiusa al traffico la ex Strada Statale 19

Una frana di grosse dimensioni ha portato questa mattina alla chiusura della strada ex “Strada Stadale 19” nei pressi di Galdo di Lauria.

Una frana imponente, dove dal costone roccioso si sono staccate decine di metri cubi di terra ma anche massi di grosse dimensioni. E’ stata disposta immediatamente la chiusura al traffico della strada.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, la Polizia Municipale di Lauria, i tecnici della Provincia di Potenza, la Protezione Civile e i Vigili del Fuoco. In primis, si stanno accertando che sotto il materiale e sotto i grossi massi non ci siano auto e quindi persone intrappolate.

“È stato un amaro risveglio per la nostra comunità – ha commentato il Sindaco Angelo Lamboglia – la frana ha invaso completamente la carreggiata rendendola inagibile. Si sta lavorando sul posto e ci auguriamo con tutto il cuore che non ci siano persone coinvolte”.

Si tratta di un dissesto davvero importante e da questo nasce l’appello del Sindaco Lamboglia: “Potrebbe mettere in ginocchio il territorio – spiega – e per questo rivolgo un appello affinché ci vengano concessi gli strumenti necessari per affrontare e soprattutto prevenire situazioni del genere”.

– Claudio Buono –