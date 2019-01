Scoperti con la marijuana pronta da spacciare. Arrestati giovani coniugi ebolitani

Questa mattina i Carabinieri della Stazione di Campagna, in collaborazione con i militari della Stazione di Eboli e coordinati dalla Compagnia di Eboli, diretta dal Capitano Luca Geminale, hanno arrestato in flagranza del reato di detenzione ai fini spaccio di marijuana i coniugi G.C., 19enne pregiudicato, e M.C., sempre 19enne, residenti a Eboli.

Dopo la perquisizione locale e domiciliare la coppia è stata trovata in possesso di un involucro contenente circa 150 grammi di marijuana, tre dosi già pronte della stessa sostanza, circa 100 euro in contanti divisi in più banconote di diverso taglio ritenuto provento dell’attività di spaccio oltre ad altro materiale utile al confezionamento e alla riduzione in dose della droga.

Dopo le formalità di rito entrambi sono stati condotti presso la loro abitazione dove resteranno agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida che si svolgerà davanti al GIP del Tribunale di Salerno.

– Chiara Di Miele –