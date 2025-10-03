Sono stati liberati dalle Autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Global Sumud Flotilla. Tra loro anche l‘eurodeputata originaria di Agropoli Benedetta Scuderi che era stata fermata insieme al resto degli attivisti mentre si avvicinavano alla costa di Gaza.

Lo rende noto il Ministero degli Esteri. Oltre alla Scuderi sono liberi il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado e il deputato Arturo Scotto.

Il ministro Antonio Tajani ha avuto diversi contatti con il ministro israeliano Saar chiedendo la liberazione immediata. I parlamentari italiani sono stati trasferiti all‘Aeroporto di Tel Aviv e hanno preso alle 10 un volo di linea assistiti dall’Ambasciata.

Sono 473 i componenti degli equipaggi della Global Sumud Flotilla arrestati in acque internazionali dall’esercito israeliano. Sono stati trasferiti nel carcere di Saharonim, a sud di Israele, in attesa del completamento delle procedure per il trasferimento nei rispettivi Paesi.

“Ho parlato con i quattro parlamentari italiani rilasciati dalle Autorità israeliane e gli altri attivisti italiani della Flotilla ad Ashdod. Stanno tutti bene, non c’è stato alcun maltrattamento – dichiara l’ambasciatore di Italia in Israele Luca Ferrari -. Le Autorità si stanno adoperando per far rilasciare tutti gli altri italiani“.

