Atto vandalico a Pontecagnano ai danni di un parco giochi.

Ignoti hanno dato fuoco all’area riqualificata da poco tempo in via Budetti, distruggendo così un luogo di ritrovo per i più piccoli.

“È un gesto vigliacco, criminale e senza alcuna giustificazione – afferma il Sindaco Giuseppe Lanzara – Non chiamatelo bullismo: è un atto barbarico contro la nostra comunità. Chi distrugge uno spazio pubblico non colpisce il Sindaco o l’Amministrazione, ma colpisce i bambini, le famiglie, i cittadini onesti che meritano luoghi sicuri e curati”.

Il primo cittadino ha inoltre invitato coloro che hanno avvistato i responsabili a denunciare l’accaduto.