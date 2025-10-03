Atto vandalico a Pontecagnano. Incendiata un’area giochi, il Sindaco: “Gesto vigliacco”
Atto vandalico a Pontecagnano ai danni di un parco giochi.
Ignoti hanno dato fuoco all’area riqualificata da poco tempo in via Budetti, distruggendo così un luogo di ritrovo per i più piccoli.
“È un gesto vigliacco, criminale e senza alcuna giustificazione – afferma il Sindaco Giuseppe Lanzara – Non chiamatelo bullismo: è un atto barbarico contro la nostra comunità. Chi distrugge uno spazio pubblico non colpisce il Sindaco o l’Amministrazione, ma colpisce i bambini, le famiglie, i cittadini onesti che meritano luoghi sicuri e curati”.
Il primo cittadino ha inoltre invitato coloro che hanno avvistato i responsabili a denunciare l’accaduto.