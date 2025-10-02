“E’ ora di bloccare tutto sul serio”. Benedetta Scuderi, la eurodeputata di Avs originaria di Agropoli e che si trova su una delle imbarcazioni della Flotilla ha affidato il suo ultimo messaggio ai social prima di essere bloccata e fermata da Israele.

“Sono stata intercettata e bloccata dalle navi di Israele in acque internazionali. Hanno violato il diritto marittimo. Hanno preso di mira civili che portano aiuti e l’hanno fatto impunemente – ha affermato Scuderi – Un vero e proprio atto di pirateria. Abbiamo dimostrato che un mondo giusto è possibile. Abbiamo fatto con i corpi ciò che i nostri Governi non hanno fatto finora: creare un corridoio umanitario permanente e opporci al genocidio del popolo palestinese. Questo è e deve essere il focus della missione”.

Poi un monito a tutta la comunità: “Dimostriamo di essere umani, più umani di chi ci vorrebbe immobili, scendiamo nuovamente in piazza. La mia missione in mare per il momento finisce qui. Blocchiamo tutto, ora e sempre Palestina libera“.

L’invito pare esser stato colto: oggi alle ore 17 ci sarà un presidio davanti alla Prefettura di Salerno e domani, venerdì 3 ottobre, è previsto lo sciopero generale indetto dalla Cgil e altre organizzazioni sindacali.

Inoltre, domani dalle 21, in contemporanea in oltre 100 ospedali d’Italia, si terrà un flash mob nel piazzale interno dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” a Salerno. L’invito è di portare torce elettriche, lampade e lumini per illuminare simbolicamente la notte di Gaza. Durante il falsh mob saranno letti i 1677 nomi degli operatori sanitari uccisi a Gaza.