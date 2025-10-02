“Israele mi ha catturato. Blocchiamo tutto sul serio”. L’appello di Benedetta Scuderi, eurodeputata di Agropoli, dalla Flotilla
“E’ ora di bloccare tutto sul serio”. Benedetta Scuderi, la eurodeputata di Avs originaria di Agropoli e che si trova su una delle imbarcazioni della Flotilla ha affidato il suo ultimo messaggio ai social prima di essere bloccata e fermata da Israele.
“Sono stata intercettata e bloccata dalle navi di Israele in acque internazionali. Hanno violato il diritto marittimo. Hanno preso di mira civili che portano aiuti e l’hanno fatto impunemente – ha affermato Scuderi – Un vero e proprio atto di pirateria. Abbiamo dimostrato che un mondo giusto è possibile. Abbiamo fatto con i corpi ciò che i nostri Governi non hanno fatto finora: creare un corridoio umanitario permanente e opporci al genocidio del popolo palestinese. Questo è e deve essere il focus della missione”.
Poi un monito a tutta la comunità: “Dimostriamo di essere umani, più umani di chi ci vorrebbe immobili, scendiamo nuovamente in piazza. La mia missione in mare per il momento finisce qui. Blocchiamo tutto, ora e sempre Palestina libera“.
L’invito pare esser stato colto: oggi alle ore 17 ci sarà un presidio davanti alla Prefettura di Salerno e domani, venerdì 3 ottobre, è previsto lo sciopero generale indetto dalla Cgil e altre organizzazioni sindacali.
Inoltre, domani dalle 21, in contemporanea in oltre 100 ospedali d’Italia, si terrà un flash mob nel piazzale interno dell’ospedale “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” a Salerno. L’invito è di portare torce elettriche, lampade e lumini per illuminare simbolicamente la notte di Gaza. Durante il falsh mob saranno letti i 1677 nomi degli operatori sanitari uccisi a Gaza.