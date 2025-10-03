Salerno: armati di bastoni fanno irruzione nel Centro Agroalimentare e danneggiano il mercato ortofrutticolo. Indagini in corso
Momenti di tensione questa notte al Centro Agroalimentare di Salerno.
Stando ad una prima ricostruzione, un gruppo composto da circa 10 persone vestite di nero e con il volto travisato, avrebbe fatto irruzione all’interno dell’attività situata nella Zona Industriale.
I coinvolti, armati di bastoni, avrebbero danneggiato 13 stand presso il mercato ortofrutticolo e si sono dati alla fuga poi alla vista di un dipendente.
A dare l’allarme è stato proprio quest’ultimo: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Scientifica per i rilievi del caso.
Sono in corso indagini della Squadra Mobile per l’individuazione dei responsabili e per appurare eventuali ammanchi.