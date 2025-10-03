Momenti di tensione questa notte al Centro Agroalimentare di Salerno.

Stando ad una prima ricostruzione, un gruppo composto da circa 10 persone vestite di nero e con il volto travisato, avrebbe fatto irruzione all’interno dell’attività situata nella Zona Industriale.

I coinvolti, armati di bastoni, avrebbero danneggiato 13 stand presso il mercato ortofrutticolo e si sono dati alla fuga poi alla vista di un dipendente.

A dare l’allarme è stato proprio quest’ultimo: sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e quelli della Scientifica per i rilievi del caso.

Sono in corso indagini della Squadra Mobile per l’individuazione dei responsabili e per appurare eventuali ammanchi.