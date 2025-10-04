“Invito tutte e tutti, quello che noi stiamo facendo giorno e notte, di cercare di combattere affinché tutte le persone, non solo i nostri connazionali, vengano immediatamente rilasciate“.

E’ il messaggio dell’europarlamentare di Agropoli Benedetta Scuderi che era stata fermata insieme al resto degli attivisti mentre si avvicinavano alla costa di Gaza.

L’europarlamentare di Avs ha partecipato alla conferenza stampa organizzata a Roma dai parlamentari che erano a bordo della Global Sumud Flotilla.

“Appena abbordata la barca ci hanno sequestrato i cellulari e ci hanno promesso che ci sarebbero stati riconsegnati. Questo non è avvenuto – raccontano Scuderi – Addirittura avevamo creme e medicinali, anche importanti e ce li hanno sequestrati e buttati via”.

“Ci sono diverse cose che sappiamo ma i particolari ci saranno quando saranno a casa tutti sani e salvi, è importante ora che tutti tornino. Sono detenuti illegalmente da uno Stato che va venendo meno a tutti i principi di diritto e siamo preoccupati, chiediamo di continuare la mobilitazione” ha poi affermato.

Nella conferenza stampa non sono mancate anche polemiche rivolte alla Presidente del Consiglio Meloni.

“Il senso della missione è far valere il diritto internazionale” ha affermato in conclusione.

Scuderi e gli altri parlamentari hanno annunciato di aver presentato un esposto sull’accaduto alla Procura di Roma.

