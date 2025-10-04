Per lo Sporting Sala Consilina arriva la prima sconfitta sul campo del Pomezia.

Il Palalavinium si rivela tabù per i salesi che incappano nella quarta sconfitta sul campo laziale in altrettanti incontri giocati. A imporsi è stata la squadra del tecnico Ceppi che ha beneficiato delle partenze da incubo nelle due frazioni dei gialloverdi salesi.

E’ stata bella e intensa la sfida tra i padroni di casa e lo Sporting Sala Consilina. Conde deve rinunciare allo squalificato Arillo , grande protagonista nel match inaugurale con il Napoli e si affida all’inizio a Fiuza tra i pali e ai 4 di movimento: Igor, Diaz, Del Mestre e Vidal.

Ceppi, tecnico dei laziali risponde con Molitierno in porta, Dudù, Tiaguinho, Miguel Angelo, Lopes. Il Pomezia sblocca la contesa, errore nel controllo in difesa e dopo soli 11” Tiaguinho manda la sfera alle spalle di Fiuza. La squadra dei presidenti Detta sembra accusare il colpo e rischia in un paio di occasioni.

Poi una volta superato lo choc prende in mano la situazione proponendosi con azioni pericolose e al 9′ trova il meritato pareggio: l’azione parte dai piedi di Fatiguso che serve Vidal, lesto a girare con potenza e precisione alle spalle di Molitierno, ristabilendo la parità.

La gara resta intensa con azioni da una parte e dall’altra. La palla gol più clamorosa è per i padroni di casa, quando un minuto dopo colpisce prima il palo con Miguel Angelo e sulla ribattuta Lopes manda sulla traversa. Rossetti, sul fronte opposto, si divora una rete a colpo sicuro dopo un violento tiro di Carducci e nei secondi finali è il palo a negare la rete al nazionale azzurro dei gialloverdi salesi. Il tempo si chiude sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa stesso copione del primo tempo, questa volta ai padroni di casa servono 33” per riportarsi in avanti da angolo. Miguel Angelo trova una bella conclusione al volo che trafigge per la seconda volta Fiuza. Lo Sporting Sala Consilina non ci sta ma la sorte non aiuta i ragazzi di Conde, dapprima Baroni si vede negare la rete dal palo, poi Diaz da buona posizione manda alto e ancora l’incrocio nega il pareggio a Carducci. E sul momento migliore dei salesi, il Pomezia al termine di una bella combinazione con Bueno, trova la terza rete. Il doppio vantaggio dei laziali dura soltanto 30”, il tempo necessario a Igor di far partire una sassata che finisce all’incrocio alle spalle di Molitierno per il 3-2.

Il Pomezia su punizione dopo due minuti trova la rete del 4-2 con una precisa punizione di Dudù. A questo punto il tecnico Conde gioca la carta del portiere di movimento, ma il muro eretto dai padroni di casa regge fino a 5 secondi dal suono della sirena quando Vidal trova la rete del definitivo 4-3, inutile per evitare la sconfitta ai gialloverdi che ritorneranno in campo martedì 7 ottobre al Pala San Rufo nello Sky match contro il Came Treviso sconfitto in casa dall’Active Network e ancora fermo a zero.

La gara avrà inizio alle ore 20.30.