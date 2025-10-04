Teresa Armato, storica esponente del Partito Democratico e attuale assessore al Turismo del Comune di Napoli, è stata eletta per acclamazione oggi Presidente del Pd Campania durante l’assemblea regionale del partito.

L’assemblea, che ha messo fine al periodo di commissariamento, ha inoltre proclamato segretario Piero De Luca.

“È un grande onore che accolgo con responsabilità – ha dichiarato Armato – il Pd si rimette in moto dopo anni di commissariamento. È un risultato molto positivo perché il partito deve dimostrare forza, capacità di proposta e partecipazione con confronto e, se necessario, anche con scontro di idee”.

Durante la stessa assemblea, il neo segretario regionale Piero De Luca ha dichiarato: “Il Pd in Campania è vivo e darà un contributo decisivo alla coalizione per un’alternativa di Governo nazionale alla destra”.