Fiamme all’interno di un frantoio a Piedimonte di Teggiano. Vigili del Fuoco in azione

Un incendio nella tarda serata ha gettato nel panico la frazione Piedimonte di Teggiano.

Le fiamme, per cause in corso di accertamento, si sono sprigionate all’interno di un frantoio del posto. Il rogo ha avvolto i macchinari dell’attività poco distante da alcune abitazioni della zona.

Sul posto è stato repentino l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina. Ardue le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza ad opera dei caschi rossi guidati dal Capo Reparto Eugenio Siena.

Ignota l’origine del rogo. Sul posto presenti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –