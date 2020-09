Si terrà sabato 12 settembre, presso Palazzo Fiordalisi a Sant’Arsenio, l’incontro informativo sull’Ecobonus 110% e sul Sisma Bonus 110% previsti per i lavori di messa in sicurezza e per gli interventi di efficientamento.

All’incontro sono invitati a partecipare commercialisti, imprese e proprietari tecnici.

L’appuntamento è alle ore 11.

– Claudia Monaco –