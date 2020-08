Ferragosto in località Monte Carmelo e Lago. Le disposizioni del sindaco di Sant’Arsenio fino al 16 agosto

Il sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica ha disposto che da oggi a domenica 16 agosto, in vista delle festività collegate al Ferragosto, i gruppi e le comitive potranno occupare gli spazi pubblici e utilizzare le postazioni installate nelle località Monte Carmelo e Lago per un tempo limitato visto il perdurare dello stato di emergenza sanitaria legato al Covid-19.

Chiunque si trovi in località Monte Carmelo e Lago per festeggiare il Ferragosto dovrà usare le protezioni individuali, utilizzare il detergente per le mani, non potrà accendere fuochi non controllati, dovrà rispettare l’ambiente e l’ecosistema e osservare il distanziamento sociale.

E’ vietato, inoltre, pernottare all’aperto o in tenda in assenza della distanza di sicurezza.

– Chiara Di Miele –