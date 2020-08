Arriva la nuova versione dell’App Banca Monte Pruno. Disponibile gratis sui vari Store

Da oggi è possibile scaricare o aggiornare la nuova versione dell’App Banca Monte Pruno.

L’App acquisisce una nuova veste grafica con logo e colori che richiamano l’intero Gruppo Cassa Centrale Banca.

E’ facile da usare e consente un accesso funzionale all’interno di alcuni dei servizi della Banca Monte Pruno, come l’accesso diretto all’APP INBANK, i contatti delle filiali, la localizzazione degli ATM, la sezione “news” dove sono contenute e pubblicate tutte le notizie della Banca, i numeri utili, cioè i contatti per l’assistenza sui vari servizi come carte di credito e Inbank.

L’App della Banca Monte Pruno è disponibile sui diversi Store ed è, naturalmente, gratuita.

– Chiara Di Miele –