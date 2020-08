Struttura abusiva fungeva da bar alla Baia del Buondormire a Palinuro. Denunciate due persone

Abusivismo nella Baia del Buondormire a Palinuro. E’ quanto scoperto nei giorni scorsi dai Carabinieri della locale Stazione durante un controllo in una delle zone più suggestive della costa cilentana.

Come scrive il giornalista Vincenzo Rubano, i militari dell’Arma, insieme alla Polizia Municipale e ai tecnici del Comune di Centola, hanno trovato opere abusive realizzate in parte su suolo privato e in parte su proprietà del demanio marittimo. Si tratta di muretti e gradini in pietra e di una struttura in legno con pedane trasformata in una sorta di bar.

Sono stati denunciati un 30enne di Salerno, gestore del bar, e un 59enne di Vietri sul Mare, titolare della struttura. Sono accusati di abusivismo edilizio, occupazione abusiva di suolo demaniale e di deturpazione di bellezze naturali.

Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Vallo della Lucania. Il Comune ha ordinato l’abbattimento delle opere abusive e il ripristino dello stato dei luoghi entro 90 giorni.

– Chiara Di Miele –