Si è svolta davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Salerno una nuova udienza del processo di secondo grado per il femminicidio di Anna Borsa, la giovane uccisa a Pontecagnano dall’ex fidanzato Alfredo Erra, già condannato all’ergastolo dai giudici di primo grado.

Il pubblico ministero nella sua requisitoria ha chiesto la conferma della pena per Erra, sottolineando come l’uomo abbia agito con intenzione di uccidere e piena capacità di intendere e di volere.

Per la pubblica accusa sussistono inoltre le aggravanti, vista la condotta persecutoria posta in essere da tempo nei confronti della parrucchiera 30enne. Anche le parti civili hanno chiesto la conferma dell’ergastolo.

Anna Borsa è stata uccisa il 1° marzo 2022, raggiunta da un colpo di pistola mentre si trovava nel salone di parrucchiere dove lavorava. Le fu tolta la vita davanti ai colleghi e ad alcuni clienti e in seguito il suo aguzzino si diede alla fuga. Fu poi rintracciato dalla Polizia sull’A2 del Mediterraneo e arrestato.

La prossima udienza si terrà il 27 aprile, quando toccherà agli avvocati dell’imputato formulare l’arringa difensiva.

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