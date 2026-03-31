Lo scorso fine settimana, al Palaveliero di San Giorgio a Cremano, le atlete della Asd Danza e Ginnastica Kodokan hanno conquistato ben 17 podi su 18 alle gare regionali Libertas.

Nella gara tra le allieve Gold categoria A5 Filomena Marmo ha ottenuto due medaglie d’oro, risultando prima alla palla e al nastro.

Nella gara Specialità Gold Ludovica Lagreca per la categoria J2 è arrivata seconda alle clavette e terza al cerchio. Alla gara Silver LE Valentina Marino ha ottenuto due argenti, uno alla palla e l’altro al cerchio, mentre Greta Pellegrino è arrivata prima alla palla e terza al cerchio.

Myriam Torre, nella categoria 3, ha conquistato un oro alla fune e un quinto posto al cerchio. Per la gara Silver LD Giada Della Rondine è salita due volte sul grado più alto, infatti è risultata prima alla fune e prima al corpo libero. Stesso risultato per Ludovica Fornino che è arrivata prima alla fune e al corpo libero.

Due argenti per Flavia Di Sarli, seconda alla fune e al corpo libero. Infine, nella categoria A5 Beatrice Pascucci ha ricevuto un oro al nastro e un bronzo alle clavette.

La tecnica accompagnatrice Angela Capozzoli si dichiara soddisfatta dei risultati. Intanto, al PalaTricalle di Chieti Laura Barone per un solo punto ha chiuso la gara ai piedi del podio, infatti è arrivata quarta per il Sud Italia all’Interregionale ZT5 del Campionato individuale Gold Ju/Se. Per punteggio è seconda alla palla, terza al nastro e quarta al cerchio.