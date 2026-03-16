Femminicidio Anna Borsa a Pontecagnano. Respinta in Appello la richiesta di una perizia psichiatrica per l’assassino
Continua il processo di secondo grado, davanti alla Corte d’Assise d’Appello di Salerno, che vede imputato Alfredo Erra, l’uomo condannato all’ergastolo dai giudici di primo grado per aver ucciso la giovane Anna Borsa, sua ex fidanzata, a Pontecagnano.
Nei giorni scorsi la difesa aveva chiesto una nuova perizia psichiatrica, per valutare una presunta incapacità di intendere e di volere di Erra quando sparò alla ragazza all’interno del salone di parrucchiere dove lavorava.
La Corte ha respinto con ordinanza la richiesta non ritenendo necessari ulteriori accertamenti in tal senso.
Anna Borsa ha perso la vita il 1° marzo 2022 a soli 30 anni. Erra la raggiunse fatalmente con un colpo di pistola in presenza di colleghi, clienti e dell’attuale compagno della giovane donna.
Il 30 marzo si terrà la requisitoria del pm seguita dagli interventi delle parti civili, mentre il 13 aprile a discutere davanti ai giudici di Appello toccherà alla difesa.