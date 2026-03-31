Un incidente stradale nella tarda mattinata ha visto coinvolti uno scooter e una motocicletta in via dei Principati a Salerno.

I due motocicli si sono scontrati per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale. Ad avere la peggio il giovane che viaggiava in sella alla moto che è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita.

Toccherà agli agenti intervenuti ricostruire la dinamica dello scontro grazie ai rilievi.

Ad occuparsi del ripristino dell’ordinaria viabilità del tratto stradale le squadre di Pissta.