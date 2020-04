Fake news e Coronavirus. La finta tabella virale con le riaperture delle attività

Le fake news ai tempi del Coronavirus impazzano e capita a tantissimi di lasciarsi ingannare da comunicati e dati poco veritieri forniti da fantomatici canali di informazione. Proprio come nel caso di una tabella, divenuta virale negli ultimi giorni grazie ai social e a Whatsapp, che riporta il programma delle riaperture per le Fasi 1, 2 e 3 dell’emergenza sanitaria in Italia.

E’ molto facile incappare in questo grafico e credere alle informazioni riportate e alla suddivisione, data per data, riguardante le riaperture di differenti attività commerciali e non.

Però alcuni elementi in particolare e che un occhio attento può facilmente notare ci possono aiutare a distinguere una bufala da una notizia attendibile e a non lasciarci trarre in inganno dai “burloni del Web”.

Nel caso della tabella di cui parliamo:

E’ riportato il sito ANSA.COM che in realtà non esiste ed è facilmente verificabile tramite una ricerca online

che in realtà ed è facilmente verificabile tramite una ricerca online La Partita Iva di questa fantomatica agenzia di stampa che tenta di imitare ANSA è fasulla

di questa fantomatica agenzia di stampa che tenta di imitare ANSA Tra le informazioni relative all’agenzia viene riportato anche un secondo indirizzo finto, cioè ANSAS.COM

Tutti dettagli che denotano l’azione poco professionale di qualcuno che si diverte a far diventare virali informazioni non corrispondenti alla realtà fingendo di essere l’agenzia di stampa nazionale più nota.

Le date relative alla riapertura delle attività nella Fase 2 non sono ancora certe. E’ presumibile, come abbiamo riportato in un precedente articolo, che a maggio riapriranno alcune attività come i negozi di arredamento e d’abbigliamento, che tra l’11 e il 12 maggio è possibile la riapertura di tribunali e uffici professionali, tra il 18 e il 25 maggio delle attività di ristorazione, bar, estetisti, parrucchieri e barbieri.

Le date certe verranno comunicate soltanto dopo la firma di un apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, comunicato dallo stesso Giuseppe Conte in diretta nazionale. Fino a quel momento non vi è certezza sul riavvio di specifiche attività ed è quindi bene affidarsi soltanto a fonti autorevoli e a canali ufficiali per tenersi sempre informati correttamente sulle varie fasi dell’emergenza che ci accingiamo ad affrontare.

– Chiara Di Miele –