FIAB Salerno esprime ferma condanna per il gravissimo episodio avvenuto in via Trento, nel quartiere di Pastena a Salerno, dove due giovani a bordo di uno scooter hanno affiancato un ciclista in marcia spruzzandogli addosso il contenuto di un estintore. Solo la prontezza del ciclista, che è riuscito a mantenere il controllo della bicicletta senza cadere, ha evitato conseguenze potenzialmente ben più gravi.

A rendere ancora più inquietante l’episodio è il fatto che la scena sia stata ripresa da un complice a bordo di un altro scooter e successivamente diffusa sui social, trasformando un gesto pericoloso e insensato in contenuto da condividere online. FIAB Salerno esprime piena solidarietà al ciclista coinvolto e ribadisce che episodi come questo “non sono bravate, ma atti di violenza gratuita che mettono a rischio la vita delle persone in bicicletta, minando anni di impegno per una mobilità cittadina più sicura e rispettosa”.

“Ci auguriamo che le indagini in corso da parte delle forze dell’ordine portino rapidamente all’identificazione dei responsabili, e cogliamo l’occasione per rinnovare l’appello a un maggiore rispetto reciproco tra tutti gli utenti della strada” conclude Fiab.