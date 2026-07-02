La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una allerta meteo di colore giallo valida dalle sei fino alla mezzanotte di domani, venerdì 3 luglio.

Si prevedono fenomeni temporaleschi caratterizzati da incertezza previsionale e si evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, , caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli. Lo scenario riguarda tutta la Campania fatta eccezione per le seguenti aree: Zona 2, Alto Volturno e Matese e Zona 4, Alta Irpinia e Sannio.

Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile.