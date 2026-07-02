Da ieri, 1º luglio, è entrato in vigore un nuovo sistema di gestione del TFR per i lavoratori dipendenti del settore privato.

La Legge di Bilancio 2026 modifica il D.Lgs 252/2005 e introduce un meccanismo che segna una svolta: l’adesione automatica alla previdenza complementare per chi viene assunto da questa data in poi. Un cambiamento che supera definitivamente il vecchio modello del silenzio-assenso e punta a rafforzare la partecipazione dei lavoratori ai fondi pensione.

Perché questo cambiamento

L’obiettivo è chiaro: aumentare il montante previdenziale dei lavoratori, rendendo più solida la pensione futura. Il legislatore vuole che la previdenza complementare diventi una scelta naturale e immediata, non più rimandata o lasciata alla mancanza di decisione.

Il vecchio regime (fino al 30 giugno 2026)

Prima del 1º luglio, il lavoratore aveva sei mesi per decidere cosa fare del proprio TFR. In assenza di scelta, il datore di lavoro conferiva il TFR al fondo previsto dal contratto collettivo o, in mancanza, al fondo residuale COMETA. Il TFR era l’unico elemento coinvolto: nessun contributo aggiuntivo, né aziendale né del dipendente.

Il nuovo regime (dal 1º luglio 2026)

1. Adesione automatica sin dall’assunzione

Dal giorno dell’assunzione il TFR viene automaticamente destinato al fondo pensione previsto dal contratto collettivo applicato in azienda. Il lavoratore ha 60 giorni per rinunciare, tramite il modello TFR2 aggiornato (o, nelle more, con dichiarazione scritta libera).

2. Non solo TFR: arrivano anche i contributi

La novità più rilevante è che l’adesione automatica comporta anche il versamento:

• del contributo aziendale

• del contributo del dipendente, trattenuto in busta paga Il contributo del dipendente non è dovuto se la retribuzione annua lorda è inferiore all’assegno sociale INPS.

3. Durata del rapporto e automatismo

L’adesione automatica scatta solo se il rapporto dura abbastanza da coprire i 60 giorni utili alla rinuncia. Nei contratti a termine molto brevi, l’automatismo non si attiva.

Chi è interessato

Lavoratori di prima assunzione, cioè coloro che iniziano il primo rapporto di lavoro dipendente dopo il 30 giugno 2026. Per loro è prevista:

• adesione automatica dal giorno dell’assunzione

• 60 giorni per rinunciare

• possibilità di: aderire esplicitamente a un fondo diverso, mantenere il TFR in azienda, destinare solo una percentuale del TFR, se prevista dagli accordi

La rinuncia ha effetto retroattivo: annulla l’adesione automatica sin dalla data di assunzione.

Lavoratori non di prima assunzione

Il meccanismo automatico si applica anche ai lavoratori che, dopo il 30 giugno 2026, iniziano un nuovo rapporto di lavoro e risultano già iscritti a una forma pensionistica complementare alimentata dal TFR. Se invece il lavoratore è iscritto a un fondo ma versa solo contributi (e non TFR), l’adesione automatica non si applica. Chi non ha alcuna adesione attiva, continuerà a gestire il TFR secondo l’art. 2120 del Codice civile, salvo scelta diversa.

Chi è escluso:

• dipendenti pubblici

• lavoratori domestici

• lavoratori intermittenti (salvo diversa indicazione del decreto attuativo).

Il ruolo del datore di lavoro

Il datore di lavoro deve:

• fornire un’informativa dettagliata al momento dell’assunzione

• consegnare il modello TFR2

• individuare il fondo pensione corretto in base al contratto collettivo

• verificare che il fondo sia adeguato alle istruzioni COVIP

• gestire correttamente TFR e contributi sin dal primo mese utile.

Un cambiamento culturale

Il nuovo sistema spinge verso una previdenza complementare più diffusa e consapevole. L’adesione automatica non elimina la libertà di scelta del lavoratore, ma la colloca dentro una cornice più strutturata, con tempi certi e informazioni obbligatorie. È un passaggio che richiede attenzione, soprattutto nei primi mesi di applicazione, ma che mira a costruire una previdenza più robusta e partecipata.