Sta indignando un video inizialmente pubblicato su TikTok e diventato virale e che riprende un episodio sgradevole avvenuto in via Trento nel quartiere Pastena a Salerno.

Due giovani in sella a uno scooter spruzzano un estintore contro un ciclista che in quel momento sta pedalando al margine della strada di sera. La scena è stata ripresa probabilmente dalla sella di un altro motociclo in marcia su via Trento.

In poco tempo le immagini hanno scosso Pastena e tutta la città, facendo interrogare tanti sulla natura del gesto: un gioco di cattivo gusto per ottenere like e visualizzazioni o un gesto di violenza che potrebbe avere conseguenze ben più gravi? I ragazzi dopo aver azionato l’estintore hanno continuato la loro corsa in scooter dileguandosi.

Le immagini sono state pubblicate dalla pagina Fb “Figli delle chiancarelle” che quotidianamente denuncia i disagi vissuti in città.

“La domanda resta sempre la stessa: fino a dove può spingersi la voglia di apparire sui social prima di trasformarsi in un rischio per gli altri? Via Trento questa volta non racconta una semplice lite, ma un episodio che fa discutere e che alimenta il timore di chi ogni giorno vive e attraversa le strade della città e che ci porta a considerare la sicurezza un tema prioritario” è la riflessione che nasce dalla pagina social.