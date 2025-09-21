Eseguita l’autopsia su Nunzio Sblendido, si indaga ancora. Potenza e Abriola gli danno l’ultimo saluto
Si terranno oggi alle 15,30 i funerali di Nunzio Sblendido, scomparso lo scorso lunedì da Potenza e ritrovato senza vita venerdì ad Abriola in località Arioso, riverso in un canale nel bosco.
L’ultimo saluto al giovane verrà dato nella chiesa di San Giovanni Bosco a Potenza.
Ieri all’ospedale “San Carlo” è stata eseguita sulla sua salma l’autopsia disposta dalla Procura. Gli esami confermerebbero la presenza di una ferita alla testa, ma le indagini proseguono.
Saranno analizzati dagli inquirenti il telefono e il computer, mentre i familiari respingono l’ipotesi di un drammatico gesto volontario.
Il sindaco di Abriola Romano Triunfo ha proclamato il lutto cittadino.
