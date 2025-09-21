Sciopero generale contro il genocidio di Gaza. Domani un corteo per le strade di Potenza
Sono oltre 80 le piazze italiane in cui sono state indette iniziative in occasione dello sciopero generale dei domani, lunedì 22 settembre, una mobilitazione che continua a crescere in queste ore e vedrà la partecipazione di migliaia di persone.
Una manifestazione con corteo vedrà alle ore 8.30 il concentramento degli studenti a Piazza Don Bosco a Potenza per poi attraversare viale Firenze, via Di Giura, via Lazio, incontrandosi con il concentramento dei lavoratori, dei precari, dei pensionati e delle altre associazioni aderenti in via Aldo Moro. Partendo da lì il corteo raggiungerà via Mazzini e proseguirà sino a Piazza Mario Pagano attraversando via Mazzini, Corso Umberto, Piazza XVIII Agosto, Corso XVIII Agosto, via Bonaventura e via Pretoria.
Lo sciopero è proclamato in risposta al genocidio in corso nella Striscia di Gaza, al blocco degli aiuti umanitari da parte dell’Esercito israeliano e alle minacce rivolte contro la missione internazionale Global Sumud Flotilla, che vede a bordo anche lavoratori e sindacalisti italiani impegnati a portare derrate alimentari e beni di prima necessità alla popolazione palestinese. Viene denunciata inoltre l’inerzia del Governo italiano e dell’Unione Europea che rifiutano di imporre sanzioni allo Stato di Israele e continuano a intrattenere relazioni economiche e istituzionali nonostante la gravità della situazione.
Lo sciopero non è solo contro il genocidio del popolo palestinese e per difendere un’operazione umanitaria e rompere l’assedio di Gaza, ma anche contro la guerra e l’enorme aumento delle spese militari.
“Il Governo Meloni non fa niente per fermare Israele ma, contemporaneamente, sta aumentando a dismisura le spese per costruire e acquistare nuovi armamenti. Non ci sono soldi per aumentare i salari, per combattere la precarietà, per un sistema sanitario efficiente, per aumentare le pensioni minime o ridurre gli anni di lavoro per arrivare alla pensione. Però c’è l’accettazione supina dell’aumento delle spese militari al 5% del bilancio nazionale e l’immediata adesione alla spesa degli 800 miliardi per il riarmo europeo. Lo sciopero di domani impegna tutti noi, è la linea di demarcazione tra l’adesione passiva a scelte inumane e la possibilità di dire domani ai nostri figli ‘io mi sono opposto alla carneficina’” fanno sapere dalla Federazione USB Basilicata.