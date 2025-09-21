Allarme bomba in strada a Salerno nel giorno di San Matteo. Artificieri nel quartiere Pastena
Scatta un allarme bomba a Salerno, nel quartiere Pastena, nel giorno dei festeggiamenti del Patrono San Matteo.
Questa mattina un passante ha allertato il 112 dopo aver notato qualcosa di sospetto davanti alla saracinesca di un negozio chiuso in via Raffaele Ricci, nei pressi della chiesa del Volto Santo e in una zona molto frequentata di domenica mattina.
Sul posto i Carabinieri della locale Compagnia, gli agenti della Polizia di Stato e gli Artificieri dell’Arma per le analisi e la successiva rimozione in sicurezza. Si tratterebbe di una bomba a mano.
Appresa la notizia, anche il sindaco Vincenzo Napoli si è recato sul posto dopo aver partecipato al solenne pontificale in occasione della festa di San Matteo.