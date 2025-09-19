E’ stato ritrovato senza vita Nunzio Sblendido, il 34enne che era scomparso lunedì mattina da Potenza, dove si recava ogni giorno per lavoro. Il corpo del ragazzo è stato scoperto nel suo paese di residenza, Abriola, nel bosco di località Arioso. Proprio a poca distanza da lì mercoledì sera era stata trovata la sua auto, una Citroen C3 nera a bordo della quale si era allontanato da casa.

Ieri pomeriggio, invece, era stato trovato nella stessa località il suo borsello contenente i documenti. Da ore le ricerche sono andate avanti senza sosta per cercare di riportare Nunzio dai suoi familiari sano e salvo, ma purtroppo il drammatico epilogo è arrivato questa mattina.

Alle ricerche, coordinate dalla Prefettura di Potenza, hanno partecipato Carabinieri, Vigili del Fuoco, Carabinieri forestali, Polizia di Stato, Protezione Civile Gruppo Lucano oltre ad un elicottero, alcuni droni e i cani molecolari.

Nunzio lunedì era atteso a casa per il pranzo, ma verso le 13 ha inviato un messaggio al fratello e da quel momento il suo telefonino è rimasto spento. Questo è stato l’ultimo contatto avuto con la famiglia.

Dolore ad Abriola e a Potenza dove il 34enne era conosciuto e stimato da tutti. Non si conoscono al momento le cause della sua morte.

