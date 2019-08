Un summit in Prefettura con la presenza di tutte le Forze dell’Ordine civili e militari ha dato il via questa mattina al sesto giorno di ricerche di Simon Guatier, il turista francese disperso nel Golfo di Policastro dallo scorso venerdì e del quale si sono completamente perse le tracce.

Un incontro necessario per la prosecuzione delle indagini, che andranno avanti nei prossimi giorni e si concentreranno lungo i sentieri di Scario, ripercorrendo nuovamente l’intera area, per non lasciare nulla al caso. Ieri la notizia della scomparsa è stata comunicata ai genitori del 29enne parigino che però non sono stati in grado di fornire informazioni utili per la ricerca.

Insieme ai genitori è stata rintracciata anche la ragazza con la quale Simon condivide un appartamento a Roma, dove lo studente francese vive da due anni per frequentare l’università. Ascoltata dai Carabinieri, la ragazza ha riferito che Simon prima di lasciare la capitale avrebbe realizzato una mappa dei sentieri del basso Cilento che avrebbe voluto percorrere per raggiungere, infine, la città di Napoli. Un lungo viaggio a piedi e con la tenda da campeggio in spalla.

Il giovane francese, inoltre, è stato descritto come una persona molto riservata e abituata a lunghi percorsi fatti in solitaria ma con un sacco a pelo a seguito.

– Maria Emilia Cobucci –

