Elezioni regionali. Il Sindaco di Santa Marina candidato con il centrodestra a sostegno di Stefano Caldoro

Il Sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato, scende in campo per le prossime elezioni regionali in Campania.

Il primo cittadino appoggerà la candidatura di Stefano Caldoro alla Presidenza della Regione Campania.

“Con la passione e la determinazione di sempre – le parole di Fortunato – e con l’esperienza maturata in questi anni di duro ed entusiasmante lavoro insieme al popolo mi accingo ad intraprendere questa nuova avventura con l’obiettivo di ridare dignità e prosperità alla nostra meravigliosa Terra del Sud. Insieme ce la faremo”.

– Claudia Monaco –