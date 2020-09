Elezioni Regionali 2020. Corrado Matera eletto tra i nuovi consiglieri

Ennesimo brillante traguardo per il territorio valdianese con l‘elezione in Consiglio regionale di Corrado Matera, avvocato di Teggiano e uscente assessore regionale al Turismo in Campania.

La vittoria di Matera, con oltre 12mila preferenze ottenute nel Salernitano, è stata sancita dopo lunghe ore di attesa in seguito allo scrutinio delle schede iniziato ieri sera e tanta è stata la gioia manifestata soprattutto nel suo paese natale dove ha sede anche il comitato elettorale.

Matera ha partecipato alla competizione elettorale per un seggio in Consiglio regionale candidandosi come capolista di Popolari-Fare Democratico, progetto politico che ha accoppiato le squadre di Ciriaco De Mita e Giosy Romano.

Il politico teggianese negli anni ha maturato una particolare competenza in materie attinenti alle problematiche ambientali e di promozione turistica. Nel corso del suo assessorato ha più volte promosso progetti di sviluppo turistico del Vallo di Diano.

– Chiara Di Miele –