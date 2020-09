Riapertura delle scuole. I paesi del Vallo di Diano che posticipano il rientro al 28 settembre

Si posticipa il rientro a scuola per gli studenti di Sassano. Con un’ordinanza, infatti, è stato stabilito che l’Istituto Omnicomprensivo con le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale riaprirà il 28 settembre.

La riapertura è stata posticipata per consentire i lavori di adeguamento funzionale degli Istituti scolastici del paese in conformità alla normativa anti-Covid. I lavori, infatti, hanno subito dei rallentamenti perchè le scuole sono state sede di seggio elettorale in questi giorni.

Si riprende lunedì 28 settembre anche a Teggiano che posticipa la riapertura delle classi per Scuole Materne, Elementari e Medie.

Rientreranno a scuola il 28 settembre anche gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Caggiano, quelli delle scuole di Casalbuono e Buonabitacolo, gli studenti di Montesano sulla Marcellana, quelli di San Rufo, Auletta.

– Chiara Di Miele –