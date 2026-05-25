Nicola Pellegrino è ufficialmente il sindaco del Comune di Sassano avendo superato anche la soglia del quorum funzionale al termine dello spoglio delle schede. La lista unica “Noi per Sassano” ieri pomeriggio aveva battuto il primo step, quello del quorum strutturale dei votanti al 40%.

Ma è stato lo scrutinio di oggi pomeriggio a sancire la vittoria del noto avvocato penalista, fratello del già sindaco e consigliere regionale Tommaso Pellegrino. Una vittoria annunciata e voluta dal piccolo centro dove si è recato alle urne il 75% degli aventi diritto.

Battendo anche il quorum odierno, che corrisponde alla validità del 50% dei voti espressi, Pellegrino è pronto a guidare il paese delle orchidee per i prossimi cinque anni insieme alla sua squadra.

Trattandosi di lista unica entreranno in Consiglio tutti i candidati che hanno affrontato la campagna elettorale: Pietro Bautti, Roberto Capozzoli, Gaetana Esposito, Domenico Fornino, Domenico Inglese, Giovanni Pellegrino, Luigi Petrizzo, Gianfranco Russo, Maria Russo, Gaetano Spano, Mario Trotta, Loreto Riccio.

PREFERENZE LISTA “NOI PER SASSANO” – VOTI TOTALI: 2573 – NICOLA PELLEGRINO

Pietro Bautti 190 Roberto Capozzoli 129 Gaetana Esposito 78 Domenico Fornino 44 Domenico Inglese 344 Giovanni Pellegrino 155 Luigi Petrizzo 235 Gianfranco Russo 395 Maria Russo 180 Gaetano Spano 512 Mario Trotta 254 Loreto Riccio 57