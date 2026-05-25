Elezioni. Nicola Pellegrino è ufficialmente il nuovo Sindaco di Sassano, la sua lista unica batte i due quorum
Nicola Pellegrino è ufficialmente il sindaco del Comune di Sassano avendo superato anche la soglia del quorum funzionale al termine dello spoglio delle schede. La lista unica “Noi per Sassano” ieri pomeriggio aveva battuto il primo step, quello del quorum strutturale dei votanti al 40%.
Ma è stato lo scrutinio di oggi pomeriggio a sancire la vittoria del noto avvocato penalista, fratello del già sindaco e consigliere regionale Tommaso Pellegrino. Una vittoria annunciata e voluta dal piccolo centro dove si è recato alle urne il 75% degli aventi diritto.
Battendo anche il quorum odierno, che corrisponde alla validità del 50% dei voti espressi, Pellegrino è pronto a guidare il paese delle orchidee per i prossimi cinque anni insieme alla sua squadra.
Trattandosi di lista unica entreranno in Consiglio tutti i candidati che hanno affrontato la campagna elettorale: Pietro Bautti, Roberto Capozzoli, Gaetana Esposito, Domenico Fornino, Domenico Inglese, Giovanni Pellegrino, Luigi Petrizzo, Gianfranco Russo, Maria Russo, Gaetano Spano, Mario Trotta, Loreto Riccio.
|Pietro Bautti
|190
|Roberto Capozzoli
|129
|Gaetana Esposito
|78
|Domenico Fornino
|44
|Domenico Inglese
|344
|Giovanni Pellegrino
|155
|Luigi Petrizzo
|235
|Gianfranco Russo
|395
|Maria Russo
|180
|Gaetano Spano
|512
|Mario Trotta
|254
|Loreto Riccio
|57