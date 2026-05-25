Elezioni. I Sindaci eletti a Sicignano degli Alburni, Postiglione, Casal Velino e San Giovanni a Piro
A San Giovanni a Piro si riconferma Sindaco Ferdinando Palazzo con la sua lista “InComune” che ha ottenuto 1984 voti, superando l’84% dei voti validi.
Solo 373 voti per la lista di Sandro Paladino che lo sfidava alla guida del paese. Nel centro del Golfo di Policastro si sono recati alle urne 2438 residenti.
Continerà a guidare il Comune di Postigione anche il sindaco Carmine Cennamo che ha ottenuto 949 voti con la lista “Noi per Postiglione” battendo lo sfidante Pietro Forlano.
Silvia Pisapia guida ancora il Comune di Casal Velino con la lista unica che ha battuto i due quorum per risultare validamente eletta, così come nel caso di Giacomo Orco al Comune di Sicignano degli Alburni.