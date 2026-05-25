Domenico Barba è stato riconfermato sindaco di Pertosa.

Sin dai primi minuti dello spoglio la lista n. 2 “Pertosa Futura” è stata in vantaggio. I 477 votanti hanno così preferito continuare con l’Amministrazione Barba a scapito degli avversari Sara Manisera e Luca Martone.

In lista con Barba hanno partecipato alla competizione componenti che già avevano amministrato e nuovi elementi. È stata invece la prima volta per Sara Manisera, giornalista freelance conosciuta per diverse battaglie a tutela dell’ambiente e dell’agricoltura, per l’impegno contro alcune ferite del mondo del lavoro come quella del caporalato. La sua lista “Pertosa Bene Comune” si è fermata ad una sessantina di voti. Insieme a lei l’ex sindaco ed ex presidente della Fondazione MIdA Francescantonio D’Orilia.

La lista “Italia dei Diritti”, capeggiata da Luca Martone, era composta da persone non residenti a Pertosa o nel comprensorio e forse per questa ragione ha ottenuto solo due voti.

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