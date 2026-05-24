A Sassano è stato raggiunto dopo le 18.30 (oltre 1600 alle urne) il quorum strutturale di votanti per la validità delle elezioni amministrative in corso. In questo comune, come ormai noto, è stata presentata una lista unica, “Noi per Sassano”, con candidato alla carica di Sindaco Nicola Pellegrino.

Il decreto legge 27 dicembre 2025, n. 196 stabilisce che siano eletti tutti i candidati consiglieri compresi nell’unica lista ammessa e il candidato Sindaco collegato purché la lista abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50% dei votanti e il numero dei votanti non sia stato inferiore al 40% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

Primo step superato, dunque, mentre si attende lo spoglio delle schede che partirà domani dopo la chiusura dei seggi alle ore 15.00. A quel punto si dovrà constatare il raggiungimento di quello che è definito “quorum funzionale” e che consiste nel numero minimo di voti favorevoli richiesto per la validità dell’elezione del Sindaco e dei candidati consiglieri in lista.

Ricordiamo che ai fini del calcolo del quorum per la determinazione del numero degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune non si tiene conto di quelli iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE).