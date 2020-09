Elezioni Campania 2020. Tommaso Pellegrino eletto in Consiglio regionale con Italia Viva

Tommaso Pellegrino è consigliere alla Regione Campania. L’ufficialità giunge a diverse ore dallo scrutinio delle schede delle Elezioni Regionali tenutesi domenica e lunedì.

Il successo ottenuto da “Italia Viva” in Campania e anche in provincia di Salerno, dove l’ex sindaco di Sassano era capolista, ha premiato un’intensa campagna elettorale in giro tra il Vallo di Diano, il Cilento e gli Alburni. Pellegrino, infatti, si attesta nel Salernitano con oltre 12mila preferenze.

Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e “renziano della prima ora“, Pellegrino attualmente è anche il coordinatore provinciale di “Italia Viva”.

Particolarmente ricco il curriculum politico-amministrativo alle sue spalle: primo cittadino di Sassano dal 2010 al 2020, alle Politiche del 2006 fu eletto deputato nella circoscrizione XIX Campania con i Verdi. Pellegrino è Dirigente Medico presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria “Federico II” di Napoli e Responsabile dell’ambulatorio di Senologia.

A festeggiarlo, nel suo comitato elettorale a Silla di Sassano, tutti i sostenitori, gli amici, i familiari e alcuni amministratori che lo hanno sostenuto nella competizione elettorale, tra cui Mimmo Cartolano, capogruppo di opposizione al Comune di Sala Consilina.

– Chiara Di Miele –