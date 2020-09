Salerno: sequestrati fuochi pirotecnici illegali in occasione della festa di San Matteo

Nell’ambito dei servizi predisposti per impedire l’arbitraria accensione di fuochi pirotecnici illegali in occasione della ricorrenza di San Matteo, in seguito al provvedimento del Questore di Salerno di non accoglimento dell’istanza di autorizzazione all’accensione dei fuochi, gli Agenti della Polizia di Stato sono intervenuti nel centro storico dove hanno recuperato e sequestrato fuochi pirotecnici pronti per essere esplosi.

Gli Agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, nel corso dell’attività di controllo del territorio, alle ore 23 circa di ieri sera sono intervenuti in Piazza Abate Conforti per la presenza sulle scale della chiesa di Santa Sofia di 11 batterie pirotecniche poco prima posizionate e pronte per essere sparate.

Il materiale pirotecnico consiste in batterie “Red Star” del tipo “Katrina, Positano Sorrento – Amalfi”, 11 accenditori professionali ed una miccia di circa 3 metri. Tutto il materiale di categoria F2 è stato sequestrato. Risultava di libera vendita ai maggiorenni ma gli accenditori e la miccia potevano essere utilizzati solo da personale specializzato.

L’eventuale deflagrazione di tali artifici pirotecnici avrebbe potuto creare seri pericoli per la sicurezza pubblica in una zona della città densamente abitata. Sono in corso le indagini per identificare gli autori del fatto.

– Chiara Di Miele –