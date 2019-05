Elezioni Amministrative San Pietro al Tanagro.Quaranta:”Presto al via i lavori lungo le strade comunali”

“Presto avranno inizio i lavori di sistemazione straordinaria delle strade comunali che interesseranno Via Europa, Via Valle e Traversa Via Europa, ovvero l’anello stradale a lato ed a monte della sede municipale”. Ad annunciarlo Domenico Quaranta, candidato sindaco della lista n.2 “Avanti sempre Insieme – la Continuità di un Impegno” in corsa alle Elezioni Amministrative del 26 maggio a San Pietro al Tanagro.

“I lavori in cantiere prevedono, oltre che il rifacimento del manto di asfalto, anche opere necessarie al corretto flusso delle acque meteoriche, prevenendo in tal modo i rischi connessi ad eccessivi carichi di piogge – aggiunge Quaranta – Il finanziamento è stato ottenuto grazie all’iniziativa intrapresa dal Ministero dell’Interno nel gennaio 2019, cui il Comune di San Pietro al Tanagro ha aderito“.

“Il tratto di strade interessato, – termina Domenico Quaranta – dove i lavori avranno inizio appena la condizioni metereologiche lo consentiranno, misura oltre mezzo chilometro escludendo i tratti che saranno realizzati mediante utilizzo di economie. Inoltre è stata prelevata campionatura per analisi finalizzata alla rimozione del vecchio ed usurato manto di asfalto. Come già annunciato nel corso della presentazione della nostra lista, sono numerosi i progetti che nell’immediato diventeranno esecutivi. Diversi i finanziamenti, inoltre, di cui è destinatario il nostro Comune che consentiranno di qui a breve di realizzare opere fortemente importanti ed utili ai cittadini. La concomitanza con la campagna elettorale dell’inizio di alcune opere è puramente casuale e solo il frutto del naturale, seppur in alcuni casi lungo, loro iter burocratico ed amministrativo”.

