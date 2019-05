Al via a Vietri di Potenza il programma che premia con incentivi chi apre nuove attività imprenditoriali

Da oggi è possibile partecipare all’Avviso Pubblico “Investi a Vietri”, iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Christian Giordano. Si tratta di una misura utile ad incentivare l’apertura di nuove attività imprenditoriali e ad incrementare l’occupazione.

L’avviso prevede una serie di incentivi tra cui il comodato d’uso gratuito per 5 anni del locale comunale individuato per il progetto, un incentivo economico di 5000 euro che viene erogato nei primi 5 anni solari di esercizio (1000 euro per ciascun anno) e l’esenzione per 2 anni dal pagamento della Tari (tassa sui rifiuti).

I locali disponibili, per cui potrà essere avanzata la proposta, sono quelli indicati nel bando. La misura potrebbe essere utilizzata anche in abbinamento ad altri incentivi europei, statali e regionali.

“Con orgoglio – dichiara il sindaco Giordano – voglio sottolineare come Investi a Vietri, nella sua semplicità, rappresenti uno straordinario ed innovativo meccanismo utile ad innescare nuove iniziative economiche nel nostro territorio. Il nostro impegno è orientato a mettere a totale disposizione dei cittadini tutte le potenzialità dell’ente comunale, favorendo, tra l’altro, la diffusione di un clima di fiducia nell’istituzione che mi onoro di rappresentare. In questo modo speriamo di riuscire a stimolare l’avvio di nuove attività produttive nella nostra comunità”.

Possono partecipare al procedimento per ottenere il comodato d’uso dei locali e l’incentivo economico le micro e piccole imprese che intendono realizzare il proprio progetto in sedi operative ubicate nel territorio di Vietri di Potenza. L’impresa beneficiaria si impegnerà a non cessare l’attività nei primi 5 anni, mantenere la sede operativa dell’attività a Vietri di Potenza e a non installare nelle prime 5 annualità apparecchi per il gioco d’azzardo.

La richiesta di partecipazione va presentata al Comune di Vietri di Potenza entro le ore 13.00 del 12 giugno, esclusivamente tramite la consegna a mano all’Ufficio Protocollo o raccomandata.

Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito istituzionale www.comune.vietridipotenza.pz.it.

– Chiara Di Miele –