Bilancio non approvato a Lagonegro. Il Prefetto sospende il Consiglio comunale, arriva il Commissario

Il Prefetto di Potenza Annunziato Vardè ha sospeso il Consiglio comunale di Lagonegro e nominato Commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’Ente il viceprefetto Maria Rita Cocciufa.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della mancata approvazione del bilancio da parte del Consiglio comunale.

Vardè aveva già nominato un commissario ad acta per l’approvazione del bilancio di previsione relativo all’esercizio finanziario 2019 del Comune di Lagonegro a seguito del decorso infruttuoso del termine assegnato dal prefetto al Consiglio per l’approvazione del documento contabile.

Una volta adottata la delibera di approvazione del bilancio da parte del commissario è stata dunque avviata la procedura di scioglimento del Consiglio.

Ricordiamo che nel mese di febbraio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha disposto lo scioglimento del Consiglio comunale lagonegrese ai sensi dell’articolo 53 del Decreto Legislativo 267 del 2000 che, in caso di impedimento permanente, prevede di restare in carica sino all’elezione del nuovo Consiglio e del Sindaco. Elezione in programma per il prossimo 26 maggio, quando diversi Comuni italiani saranno chiamati alle urne per il rinnovo delle cariche.

– Chiara Di Miele –