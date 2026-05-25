Elezioni amministrative 2026 Polla. I risultati
|LISTA
|CANDIDATO SINDACO
|RISULTATI
|MASSIMO LOVISO
|2046
|GIANLUCA DE LAUSO
|768
|FRANCESCO CASCIANO
|0
PREFERENZE LISTA “POLLESI PER POLLA” – MASSIMO LOVISO
|Raffaele Cammardella
|110
|Giovanni Corleto
|222
|Giuseppe Curcio
|572
|Piero Del Bagno
|51
|Elisa Fernicola
|259
|Vincenzo Giuliano
|604
|Rosa Isoldi
|643
|Annamaria Lopardo
|234
|Ivana Metitieri
|108
|Giovanna Valletta
|299
|Gerardo Villari
|180
|Carmine Volta
|83
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