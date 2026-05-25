Massimo Loviso è stato riconfermato alla carica di sindaco di Polla e continua a tenere in mano le redini del paese per i prossimi cinque anni.

La campagna elettorale è stata accesa e molto competitiva ma nonostante ciò con la sua lista “Pollesi per Polla” si è imposto sin dai primi momenti dello scrutinio con un grande distacco sugli sfidanti Gianluca De Lauso a capo della lista “Alternativa per Polla” e Francesco Casciano con la lista “Per Casciano sindaco”.

Loviso, uomo politico di lungo corso, è stato già eletto sindaco nel 2004 e nel 2009, oltre ad essere stato vicesindaco per due mandati accanto all’indimenticato Rocco Giuliano.

“La vittoria l’avevamo compresa e intuita già dai primi giorni della campagna elettorale – dichiara Loviso – Non abbiamo avuto dubbi ma solo conferme in questo periodo. Lo straordinario risultato che abbiamo ottenuto ci fa ben presagire per tutto quello che dovremo fare nei prossimi cinque anni. Abbiamo vinto con un grande risultato, meritato aggiungerei. Il lavoro di questi anni è importante e le maldicenze le lasciamo a chi le ha dette”.

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